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Во Всемирном антидопинговом агентстве сменится руководство

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© Piotr Nowak/EPA\TASS

Новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) станет министр спорта и туризма Польши Витольд Банька.

Его кандидатура была выдвинута представителями органов государственной власти из состава совета учредителей организации.

Официально кандидатуру Баньки утвердят на заседании совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября в польском городе Катовице, сообщает AFP.

В итоге польский министр сменит на посту главы WADA британца Крэйга Риди, который возглавляет эту организацию с ноября 2013 года.

Как отмечает агентство, соперником Баньки был доминиканец Маркос Диас, однако в феврале Совет Европы утвердил поляка в качестве кандидата на пост президента WADA.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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