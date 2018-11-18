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2012002

Феминистки выразили протест против вручения Алену Делону приза в Каннах

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© Zuma\TASS

Решение организаторов 72-го Каннского кинофестиваля наградить прославленного французского актера Алена Делона почетной «Золотой пальмовой ветвью» за вклад в кинематограф вызвало недовольство у феминисток.

Такая реакция общественности вынудила арт-директора фестиваля Тьерри Фремо объяснить свою позицию.

«Мы не даем Алену Делону Нобелевскую премию мира», — цитирует его Variety. Фремо пояснил, что в Каннах собираются отметить Делона «как артиста» и «воздать должное его достижениям в киноиндустрии», что никак не связано с его политическими взглядами.

В петиции против вручения награды Делону, которую уже подписали около 19 тысяч человек, утверждается, что Делон симпатизирует ультраправой партии «Национальный фронт».

Кроме того, основательница организации «Женщины и Голливуд» Мелисса Сильверстайн обвинила актера в гомофобии и оскорбительных заявлениях в адрес женщин. А французская организация Osez Le Feminisme заявила изданию, что, награждая Делона, Канны посылают негативный сигнал женщинам и жертвам насилия, поскольку актер сам признался в мачизме и избиении женщин.

Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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