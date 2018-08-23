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Жительница Уфы оформила брак с покойником ради квартиры

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С целью завладения квартирой, владелец которой умер, 51-летняя жительница Уфы приобрела подложное свидетельство о заключении брака с покойным.

Следствием и судом было установлено, что в сентябре — ноябре 2017 года женщина узнала, что у ранее незнакомого ей мужчины, скончавшегося более года назад, осталась однокомнатная квартира стоимостью более 2 млн рублей.

Решив завладеть этим имуществом, она купила фиктивное свидетельство о браке и через своего представителя подала в суд исковое заявление о признании за ней права собственности на квартиру в порядке наследования.

Суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «Фальсификация доказательств по гражданскому делу».

В итоге подсудимую приговорили к четырем годам и двум месяцам условно с испытательным сроком на три года, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что 22-летний житель Украины женился на 80-летней старушке, которой он приходится внучатым племянником. Таким способом он решил «откосить» от армии.

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