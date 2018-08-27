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Малыш стал королём вечеринки благодаря отвязным танцам

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  • 14 мая 2019, 17:10
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Сети стал вирусным ролик, в котором двухлетний малыш отжигает на студенческой вечеринке. Видео сняла мама, которая приехала в университет повидать свою родственницу. Заслышав музыку, мальчишка по имени Брюс Муди (Bryce Moody) сразу принялся танцевать и вскоре собрал вокруг себя десятки студентов, став настоящим королём танцпола.

Мой сын приехал навестить свою тётю на учёбе. В свои два года он живёт на полную катушку 😂😎🔥

Подписчики американки в Instagram, где она опубликовала видеоролик, пришли в восторг от раскрепощённого малыша:

Эпично танцует, как настоящий король вечеринки!
Боже, он просто восхитителен 😂😍😍
Ваууу, как это мило 💕💕💕💕💕💕
Он самый милый засранец среди них всех 😭😭😭
Нереально понравилось, как все столпились вокруг него ❤️😭
Это очень важный для него момент, даже в двухлетнем возрасте. Показывайте это ему почаще, и в один прекрасный день он вернётся сюда уже студентом 💯❤️✊🏽
Вы воспитываете настоящую звезду! Спасибо, что поделились. Вы прекрасны, и у вас прекрасный ребёнок.


А 24-летняя мама малыша Ада-Мария (Ada-Marie) рассказала журналистам StoryTrender, что её сын просто обожает танцевать и, возможно, в будущем станет известным танцором.

Дома Брюс танцует целыми днями под самую разную музыку, а движения он разучивает при помощи видео на YouTube. Я абсолютно привыкла к подобному, он всё время притягивает к себе внимание на вечеринках и прочих мероприятиях.

А ваши дети танцуют на вечеринках? А вы сами?

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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