Как отличается реальная жизнь от картинок в Instagram: 10+ примеров

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Хорошее освещение, грамотная композиция, выгодный ракурс, яркие, чистые цвета и немного фильтров — вот и все секреты идеального фото для самой пафосной соцсети Instagram. Каждый день там публикуются тысячи фотографий, одна лучше другой, ввергая миллионы людей в рефлексию и комплексы неполноценности.

Но, просматривая снимки улыбающихся людей с совершенным телом и счастливых путешественников, объехавших весь мир, надо помнить, что реальность отличается от картинок в соцсетях. Чтобы сообщить об этом всему миру как можно более наглядно, девушка из Швейцарии с ником the_truth_is_not_pretty создала свою страницу в Instagram, на которой показывает разницу между постановкой и реальной фотографией. Правда, критики подозревают, что она всё равно обрабатывает обе фотографии. Давайте посмотрим.

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Больше всего в деле высмеивания глянцевых фото знаменитостей прославилась австралийка Селеста Барбер. Благодаря своим остроумным пародийным фото она собрала целую армию поклонников в количестве 4,5 миллиона человек.

Интересно посмотреть, как передразнивает звёздные фото блогер-мужчина. Этим прославился итальянец Эмануэле Феррари, который воссоздаёт наряды звёзд, используя любые подручные средства. Получается очень смешно. Почти 1,5 миллиона подписчиков это подтверждают.

Свой вклад в дело разоблачения идеальных фото также вносит группа мужчин под названием «Бойфренды Instagram». В своём сообществе они регулярно публикуют снимки, наглядно показывающие, каких усилий стоит создать безупречную якобы случайную фотографию.