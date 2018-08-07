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Журналистка Маргарита Вирова погибла в Москве из-за трагической случайности

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© youtube.com

В результате несчастного случая в Москве погибла 25-летняя журналистка издания Wonderzine Маргарита Вирова.

Ночью она выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

Как сообщил в Facebook ее коллега Егор Сковорода, она отошла к окну сфотографировать друзей, находившихся в другом конце комнаты. «Окно было открыто, она села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно облокотилась об антикошачью (антимоскитную) сетку, потеряла равновесие и выпала из окна», — написал он.

По его словам, когда ее доставили в реанимацию, она еще была жива. Однако через несколько часов она скончалась от полученных травм.

Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице, не приходя в сознание, уточнил Сковорода.

Он также предположил, что журналистку похоронят в ее родном городе Алексин.

Ранее сообщалось о гибели 4-летней девочки, выпавшей из окна третьего этажа в Челябинске из-за порвавшейся москитной сетки.

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