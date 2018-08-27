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Из-за угрозы падения башенного крана эвакуируют жильцов дома в Тольятти

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© visualhunt.com

Жильцов 9-этажного дома в Тольятти вынуждены срочно эвакуировать из-за угрозы падения башенного крана.

Как сообщает ГУМЧС по региону, кран высотой 45 метров и длиной стрелы 17 метров съехал одним колесом с рельса на площадке строящегося 16-тиэтажного жилого дома в Комсомольском районе Тольятти.

Угол наклона от оси составляет до 15 градусов, уточняет ведомство.

Таким образом, возникла угроза многоэтажке, расположенной на расстоянии 30 метров. «Проводится эвакуация жильцов в школу № 85, расположенную во дворе жилого дома», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего в доме проживает 380 человек, число эвакуированных уточняется.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент с накренившимся краном произошел на Гидротехнической улице.

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