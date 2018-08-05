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Шнуров назвал сумму, за которую «Ленинград» будет выступать после роспуска

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров подтвердил свое намерение распустить коллектив после финального тура, который пройдет в нынешнем году в девяти городах России.

Начнется он 4 июня с концерта в Калининграде, а завершится 12 октября в Санкт-Петербурге.

На стадионе «Открытие-Арена» в Москве группа выступит 14 июня.

Шнуров не исключил, что в будущем «Ленинград» будет рассматривать отдельные предложения, касающиеся проведения концертов, однако при этом заверил, что за 100 тысяч долларов коллектив выступать не собирается. Лидер группы отметил, что есть смысл рассматривать предложения только от 300 тысяч долларов.

«Время несколько изменилось, изменился язык, изменились средства коммуникации и средства производства музыки. Поэтому „Ленинград“ уступает дорогу молодым», — приводит ФАН слова музыканта, сказанные им на пресс-конференции.

При этом Шнуров обнадежил своих поклонников, анонсировав выход двух видеоклипов и новых песен. «Заложены уже два клипа, которые скоро выйдут. Много песен написано. Мы еще порадуем», — цитирует его издание.

Ранее пользователи Рунета скептически отнеслись к заявлению музыканта об уходе со сцены, вспомнив Аллу Пугачеву с ее ежегодными прощальными концертами.

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