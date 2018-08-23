ЦБ нашел в карманах россиян 6 трлн копеек

Общая стоимость мелких монет достоинством ниже 1 рубля, находящихся в данный момент в обращении, составляет около 6 миллиардов рублей. Такие данные в понедельник приводит Цетральный банк России.

Так, по информации регулятора, наиболее распространенной копеечной мелочью является монета достоинством 10 копеек — в обращении таких около 250 миллионов штук. Чуть реже можно встретить монеты эквивалентом в 50 копеек — на руках у россиян таких около 180 миллионов экземпляров.

Количество металлических денежных знаков номиналом 1 и 5 копеек равняется 72 и 58 миллионам штук соответственно.

При этом самой крупной суммарной стоимостью сейчас обладают именно полтинники — около 3,6 миллиардов рублей, сообщает kp.ru.

Напомним, сегодня, 13 апреля, стало известно, что Центробанк не планирует возобновлять чеканку монет номиналом ниже 1 рубля. Фактически, новые монеты минимальных достоинств не выпускались с 2015 года, передает телеканал «360».

Ранее «Ридус» рассказывал, почему Центробанк взял курс на изъятие из оборота монет наиболее мелких номиналов.