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В Москве через сервис переводов Mastercard похитили 9 млн рублей

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© pexels.com

В столице с 15 по 19 мая нынешнего года мошенники через сервис переводов Mastercard похитили 9 миллионов рублей.

Неизвестные воспользовались ошибкой в настройках банкоматов банка «Москва-Сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах.

Мошенники выбирали операцию по переводу денег с карты Сбербанка на карту Тинькофф Банка через сервис MoneySend.

В последний момент они не подтверждали или отменяли операцию.

Однако несмотря на отмену операции деньги все равно зачислялись на одни карты и восстанавливались на других, пишет газета «Ведомости».

Ошибка в настройках банкомата заключалась в том, что банк — владелец банкомата считал, что операцию все еще можно отменить, а банк получателя — что перевод уже нельзя отозвать, рассказал изданию эксперт по информационной безопасности банков Николай Пятиизбянцев.

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