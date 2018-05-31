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На Украине завели уголовное дело на Порошенко

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© flickr.com

Генеральная прокуратура Украины начала расследование в связи с вмешательством высших должностных лиц государства, включая действующего президента Петра Порошенко, в деятельность судей, которые отменили национализацию ПриватБанка, сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК Украины «Вмешательство в деятельность судебных органов».

Факт вмешательства в дело ПриватБанка был зафиксирован во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло 18 апреля 2019 года.

Ранее судьи Окружного административного суда Киева, отменившие национализацию ПриватБанка, обвинили власти во вмешательстве и давлении и попросили возбудить дело, пишет газета «Взгляд».

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