Омские пожарные спасли пенсионерку, провисевшую 15 минут на перилах балкона

Накануне в Омске пожарной бригаде пришлось принять участие в необычной операции: огнеборцы спасли и спустили на землю пожилую женщину, провисевшую около 15 минут на внешней стороне балконных ограждений. Несмотря на отсутствие возгорания, выручать оказавшуюся в подвешенном состоянии пенсионерку пришлось с применением специальной техники.

Приезжаем на место, выбегает женщина, показывает наверх. Поднимаю голову — на пятом этаже висит бабушка, двое мужчин на балконе ее держат за руки, — рассказал водитель пожарной машины Иван Сувалов.

Невзирая на возникшие трудности (территория под злополучным балконом оказалась плотно забита припаркованными автомобилями, использованию лестницы мешали ветки деревьев и натянутые электрические провода), спасателям все же удалось зафиксировать пожарную машину и выпустить стрелу.

Провода, деревья в сантиметрах. В общем, я так и не понял, как там оказался. Ухватил ее, положил ее в люльку, — приводит слова Ивана издание «Омск онлайн».

По его словам, дождаться приезда спасателей пенсионерке помогли двое мужчин, которые на протяжении четверти часа держали ее за руки. О причинах, в силу которых пожилая женщина оказалась в таком положении, не сообщается.

Как отмечает издание, смена прибывшей на место ЧП пожарной бригады формально закончилась за несколько минут до поступления сообщения об инциденте.