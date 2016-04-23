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Иран назвал мишенью американский авианосец в Персидском заливе

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Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что направленный в Персидский залив американский авианосец является мишенью, сообщает иранское агентство ISNA.

По его словам, в прошлом авианосец с 40−50 самолетами и 6 тысячами военных представлял для Ирана угрозу, теперь же он является мишенью.

Кроме того, Хаджизаде пригрозил США «ударом в голову», если Соединенные Штаты предпримут попытки силовых действий против Ирана, сообщает телеканал Al Arabia.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что «в качестве сигнала властям Ирана» американцы направят в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».

7 мая в Центральном командовании ВС США заявили, что получена информация о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке. После этого Дональд Трамп распорядился направить на Ближний Восток бомбардировщики B-52.

Как сообщал «Ридус», в ночь на пятницу, 10 мая, на американскую военную базу Эль-Удейд в Катаре прибыла группа бомбардировщиков B-52 ВВС США. Ранее на той же неделе в регион были переброшены еще несколько B-52.

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