Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
- 12 мая 2019, 21:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Эксперты проанализировали данные по купленным россиянами турам на лето.
Выяснилось, что самым популярным летним направлением у российских туристов является Турция, на нее пришлось около 40% всех забронированных туров.
Второе и третье места заняли Россия и Тунис. Кроме того, в пятерку самых популярных летних направлений вошли Греция и Кипр.
В десятке самых популярных у россиян стран для летнего отдыха с шестого по десятое места заняли Черногория, Абхазия, Испания, Италия и Болгария.
Топ-10 самых популярных летних направлений:
- Турция
- Россия
- Тунис
- Греция
- Кипр
- Черногория
- Абхазия
- Испания
- Италия
- Болгария
В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Так, в три раза подорожал отдых на российских курортах. Выросли также цены на туры в Абхазию (+16%), Испанию (+13%), Черногорию (+9%), на Кипр (+7%), в Италию (+7%) и Болгарию (+7%).
Не изменились цены на пакетный отдых в Турции и Тунисе. Немного подешевела Греция.
По данным экспертов, самыми бюджетными направлениями нынешнего лета являются Россия и Турция. Тур может стоить 30−35 тысяч рублей на человека.
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