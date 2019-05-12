Умер олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков

На 59-м году жизни скончался чемпион Олимпийских игр 1980 года по велоспорту на треке Виктор Манаков.

О кончине спортсмена сообщил в своем микроблоге в Twitter президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

«Ушел из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек. Соболезнования его супруге Йоланте», — написал Екимов.

Спортсмен находился в московской инфекционной больнице. По словам Екимова, Манакову не сделали вовремя операцию, сообщает ФАН.



Велосипедист впал в кому и скончался 12 мая на шестые сутки, не приходя в сознание.

Прощание с Манаковым и отпевание состоится в Храме Казанской иконы Божией Матери в Москве 14 мая в 11.00, отмечает агентство.

Помимо золотой медали на Олимпиаде-1980 в Москве на дистанции 4000 м, в активе Манакова золотая, две серебряные и бронзовая медали чемпионатов мира в гонках преследования. Кроме того, он завоевал золото Игр доброй воли 1986 года.

Сын Манакова Виктор является чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира по велоспорту на треке.