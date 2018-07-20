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Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

В столице полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, спортсмена задержали на улице Восточной около дома 2, корпус 2.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ подтвердили агентству факт задержания, однако не сообщили фамилию задержанного.

В главке добавили, что на доставленного в полицию мужчину составлен административный протокол.

Корреспондент ФАН дозвонился до бойца, однако тот не смог внятно ответить на вопрос о своем задержании. «Какие глупости», — заявил спортсмен

Емельяненко пообещал перезвонить агентству, а затем на уточняющий вопрос об инциденте ответил руганью.

Как сообщал «Ридус», в марте нынешнего года Александра Емельяненко арестовали за неподчинение требованиям сотрудника полиции в Кисловодске.

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