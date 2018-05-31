В ДТП в Ярославской области погибли четыре человека

В результате столкновения автомобилей ВАЗ и «Тойота» на трассе в Ярославской области погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы.

Авария произошла около 19:20 на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Переславском районе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, погибли четыре человека, находившиеся в отечественном автомобиле, еще одного доставили в больницу.

«Из „Тойоты“ три человека доставлены в больницу, в том числе девочка девяти лет», — сказала собеседница агентства.

Пострадавшие водитель и пассажиры иномарки являются жителями Ивановской области, уточнили в пресс-службе ведомства.