Загоревшийся под Ижевском пассажирский автобус попал на видео
- 11 мая 2019, 19:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По дороге из Перми в Чебоксары во время движения загорелся пассажирский автобус.
Это произошло 10 мая в десяти километрах от Ижевска.
Видеозапись произошедшего была опубликована в Instagram.
На кадрах видно, как полыхает остановившийся на обочине автобус.
В комментариях к видео сообщили, что никто не пострадал.
«Мы сидели в середине салона, запахло гарью… водитель сразу остановился, все быстро эвакуировались», — написала одна из пассажирок.
По ее словам, когда последние пассажиры выходили, автобус уже сильно горел.
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