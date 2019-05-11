Школьника из Первоуральска забили до смерти из-за сигареты

В Первоуральске Свердловской области хулиганы забили до смерти 15-летнего школьника за отказ поделиться сигаретой.

По свидетельству очевидцев, на мальчика напали молодые люди, находившиеся под воздействием психотропных веществ.

От подростка потребовали сигарет, а когда он отказался, его повалили на землю и до смерти избили.

Сообщение об этом происшествии появилось накануне в соцсети «ВКонтакте». Автор сопроводил свой пост фотографиями, а также указал на то, ЧП произошло в сквере, а школьника «убила группа наркоманов».

По информации пользователей соцсети, мальчик учился в 9-м классе школы № 12. «В школе траур, дети плачут», — написала женщина, сын которой учится в этом же учебном заведении.

Другая жительница Первоуральска в беседе с «360» выразила свое недоумение из-за того, что никто не заступился за мальчика, хотя это было днем. «Почему не отреагировали люди — не понимаю. Тут очень оживленный квартал магазины, киоски», — рассказала она телеканалу.

Как отмечает газета «Новые Известия», в следственном управлении СКР по Свердловской области воздержались от комментариев до получения официального медицинского заключения.