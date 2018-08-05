Россиянин пытался провезти в Лондон предмет, похожий на мину

В аэропорту Домодедово пассажир попытался провезти предмет, напоминающий мину времен Великой Отечественной войны.

«В багаже одного из пассажиров, летевшего транзитом из Волгограда в Лондон, обнаружен предмет, конструктивно напоминающий мину», — сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

В результате пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть транспортной полиции для проверки.

Мужчина объяснил, что он перевозил в качестве сувенира полый корпус от мины времен ВОВ, который не представляет никакой опасности.

Однако этот предмет у гражданина изъяли, поскольку он запрещен к перевозке, рассказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники таможни аэропорта Шереметьево предотвратили попытку незаконного ввоза 20 живых змей. Их обнаружили в багаже у россиянина, прилетевшего из Дюссельдорфа.

