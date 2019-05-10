СМИ: дочери Доренко потребовали перепроверить причину смерти их отца

Дочери журналиста Сергея Доренко не поверили в то, что их отец умер от сердечного приступа и потребовали проведения повторной проверки причины его смерти.

Они также настаивают на отмене кремации и подали соответствующее заявление в полицию, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, уже взяты необходимые анализы, а результаты экспертизы станут известны в течение 30 дней.

Тем временем подготовку к траурным мероприятиям взяла на себя вдова Доренко.

Как рассказал РИА Новости коллега-журналист Доренко, дочери подозревают жену их отца Юлию в отравлении своего мужа.



Главный редактор разиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Управляя мотоциклом, он выехал на Садовом кольце на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение.

Выяснилось, что журналисту внезапно стало плохо, из-за чего он и потерял управление мотоциклом.

Позже стало известно, что причиной его смерти стал разрыв аорты.

Уже объявлено, что прощание с Доренко пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

