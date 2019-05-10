СМИ: дочери Доренко потребовали перепроверить причину смерти их отца
- 10 мая 2019, 19:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Дочери журналиста Сергея Доренко не поверили в то, что их отец умер от сердечного приступа и потребовали проведения повторной проверки причины его смерти.
Они также настаивают на отмене кремации и подали соответствующее заявление в полицию, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, уже взяты необходимые анализы, а результаты экспертизы станут известны в течение 30 дней.
Тем временем подготовку к траурным мероприятиям взяла на себя вдова Доренко.
Как рассказал РИА Новости коллега-журналист Доренко, дочери подозревают жену их отца Юлию в отравлении своего мужа.
Главный редактор разиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Управляя мотоциклом, он выехал на Садовом кольце на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение.
Выяснилось, что журналисту внезапно стало плохо, из-за чего он и потерял управление мотоциклом.
Позже стало известно, что причиной его смерти стал разрыв аорты.
Уже объявлено, что прощание с Доренко пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве.
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