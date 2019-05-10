найти ×
   
  • USD
    65.23
  • EUR
    73.09
СохранитьСохранено0
×

113381

Туристка умерла от укуса спасенного ею щенка

Small f1a6d446e0

© Instagram.com

Норвежская туристка Биргитта Каллестад скончалась после возвращения с Филиппин, где ее укусила бездомная собака, которую она спасла.

Как сообщает Daily Mail, отдыхая на Филиппинах, 24-летняя норвежка увидела на улице бродячего щенка и решила его приютить.

Однако, оказавшись в руках туристки, животное немного покусало ее. Каллестад не стала обращаться к врачу, а обработала раны самостоятельно, поскольку они показались ей незначительными.

Только спустя два месяца, уже вернувшись домой, Биргитта почувствовала себя плохо. В больнице у нее диагностировали бешенство.

В итоге 6 мая девушка скончалась.

Теперь ее родные ратуют за то, чтобы вакцины против бешенства стали обязательными во время поездок на Филиппины, пишет издание.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что в сентябре 2011 года от укуса бродячей сиамской кошки умерла 9-летняя жительница Подмосковья.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Общество
Три главные причины разводов
201436816читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4239452читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

10030606читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6292006читать позжечитаю позже