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Тест: День Победы, или Что вы знаете о войне?

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  • 10 мая 2019, 12:46
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Каждый год 9 мая во всём мире празднуют День Победы над фашистскими захватчиками. В 2019 году отмечается 74 годовщина со времён окончания одной из самых разрушительных войн на Земле. События тех лет последующие поколения изучают в школе, университетах, узнают из рассказов предков, а также — из книг и фильмов. А хорошо ли вы знакомы с историей Великой Отечественной войны? Проверьте свои знания, ответив на десять вопросов.

Сколько правильных ответов вы дали? Поделитесь с нами в комментариях.

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