Тест: День Победы, или Что вы знаете о войне?

Каждый год 9 мая во всём мире празднуют День Победы над фашистскими захватчиками. В 2019 году отмечается 74 годовщина со времён окончания одной из самых разрушительных войн на Земле. События тех лет последующие поколения изучают в школе, университетах, узнают из рассказов предков, а также — из книг и фильмов. А хорошо ли вы знакомы с историей Великой Отечественной войны? Проверьте свои знания, ответив на десять вопросов.

Сколько правильных ответов вы дали? Поделитесь с нами в комментариях.