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Представлен проект нового формата Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов.

Изменения могут вступить в силу после 2024 года.

«На данный момент у нас есть только идеи и мнения», — приводит РЕН ТВ слова главы федерации Александера Чеферина.

Он отметил, что необходимо найти решения, отвечающие изменениям в футболе и при этом сохраняющие престиж турниров УЕФА.

В частности, предполагается, что на групповом этапе вместо восьми групп по четыре команды будет четыре группы по восемь команд. Футбольные специалисты считают, что такое нововведение позволит увеличить количество еврокубковых матчей.

Ранее «Ридус» решил напомнить о самых интересных и драматичных играх текущего плей-офф Лиги чемпионов.

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