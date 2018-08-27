Украинка так атмосферно рисует СССР, что заставит вас ощутить ностальгию

Художница Анжела Джерих родилась в городе Донецк в 1965 году и большую часть своей жизни она прожила в Советском Союзе. В 1992 году украинка переехала в Москву, где нашла себя в творчестве и начала много и плодотворно рисовать. В своих работах Анжела показывает много воспоминаний из детства и юности, и её иллюстрации очень точно передают атмосферу и настроение советского времени.

Однако, кроме духа прошлого, в картинах художницы можно увидеть и изображения настоящего. Здесь помидоры из банки, украшенные к свадьбе автомобили «Волга», коммунальные квартиры, чугунные утюги, сгущёнка, игра в «бутылочку» и много котиков. И эти образы обязательно вызовут щемящую ностальгию в сердцах целых поколений людей, которые выросли в СССР.

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