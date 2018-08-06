найти ×
   
  • USD +0.01
    65.23
  • EUR +0.01
    73.09
СохранитьСохранено0
×

001105

Эксперимент на МКС поможет создать лекарство для лечения костей

Small 8c0837760a
  • 08 мая 2019, 15:21
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Специалисты Европейского космического агенства ESA заявили, что скоро планируют провести исследование, которое поможет создать лекарство для лечения мышц и костей.

Дело в том, что длительное пребывание в космосе негативно сказывается на здоровье космонавтов, в том числе, ослабевают мышцы и кости становятся более хрупкими. Чтобы с этим справиться космонавты регулярно занимаются физическими упражнениями как на борту корабля, так и во время подготовок на земле.

Недавно ученые ESA рассказали, что скоро, возможно, разработают лекарство для лечения последствий длительного пребывания в космосе.

Наибольший вред организму космонавтов наносят окислительные процессы, которые неизбежно возникают при невесомости. В ходе нового исследования ученые хотят выяснить, как невесомость влияет на производство активных форм кислорода, способных повредить ДНК и белковые молекулы.

На основе полученных данных будут разработаны антиоксиданты, предотвращающие окисление.

Эксперимент уже начался. Материалы для проведения нового исследования были доставлены на МКС внутри грузовой капсулы SpaceX Dragon. Экипаж космической станции возьмет образцы живых клеток, и добавит в них керамические наночастицы, называемые наноцериями, — пояснили исследователи.

Их будут выдерживать при температуре 30 градусов на протяжении шести дней, чтобы добавленные компоненты защитили клетки от воздействия окислительных процессов.

Для достоверности эксперимента клетки разделят на две группы: одни будут находиться в условиях невесомости, а другие — подвергаться воздействию искусственной гравитации внутри центрифуги.

Контрольная группа клеток с керамическими наночастицами будет находиться на Земле, чтобы ученые смогли сравнить эффективность наночастиц.

Авторы исследования уверены, что их эксперимент ускорит разработку метода стимуляции клеток не только предотвращающему последствия невесомости, но и замедляющему старение клеток.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
13454603читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9032972читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2139103читать позжечитаю позже

Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности06 августа 2018

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

481760568читать позжечитаю позже