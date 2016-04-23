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Тест: А тем ли делом вы занимаетесь в жизни?

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  • 08 мая 2019, 15:22
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Считается, что нет лучшей работы, чем любимое хобби, которое приносит хорошие деньги. Тем временем на свете миллионы людей случайно выбирают не ту профессию и потом всю жизнь ходят на ненавистную работу, истощаясь эмоционально и физически. А ведь каждому человеку очень важно найти своё предназначение. У вас получилось? Занимаетесь ли вы любимым делом по жизни? Узнайте это, ответив на вопросы нашего теста. В каждом задании вам будет дано два варианта, выбирайте один и читайте ответ. Удачи!

Что получилось? Правильным делом вы занимаетесь? Пишите в комментариях, а ссылку на тест обязательно отправьте своим коллегам!

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