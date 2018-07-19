Девушка заявила, что любит грязных рабочих и получила очередь из женихов
- 08 мая 2019, 16:54
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Молодая жительница Лондона Оливия Коркоран (Olivia Corcoran) опубликовала в Твиттере свои предпочтения в отношении мужчин и нарвалась на целый шквал комментариев с фотографиями и видеопрезентациями. Хотя пост автора насчитывает всего несколько слов, он за считанные дни собрал 23 тысячи лайков, 4 тысячи ретвитов и свыше тысячи реакций от мужчин, желающих покорить девушку.
Мальчики в грязной рабочей одежде. Нет ничего сексуальнее.
Парни в рабочей форме тут же бросились исполнять желания англичанки и буквально заполонили ленту своими фотографиями в грязной одежде. Многие подошли к выполнению задачи весьма креативно. Вот, например, об этой фотосессии Оливия высказалась весьма одобрительно:
Эти две фотографии сделали мой день.
Кандидаты на руку и сердце брюнетки из Лондона старались вовсю, чтобы в точности соответствовать её стандартам красоты.
Самые креативные даже записали видеопрезентацию о себе и своей работе. Некоторые показали и личные качества. Не обошлось без юмора и троллинга.
От количества женихов у потенциальной невесты должно быть просто разбежались глаза. Однако фотографии продолжают прибывать, и каждый кандидат старается по максимуму впечатлить англичанку.
Вероятно отбор кандидатов займёт у Оливии не один месяц. Потому как в игру включились даже девушки и присылают британке снимки парней-рабочих разной степени грязности.
Ранее «Ридус» рассказывал, как одна девушка предложила себя парню презентацией, сделанной в Power Point. И хотя парень ей отказал, зато компания Microsoft оценила навыки студентки по достоинству.
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