Кот до смерти испугался хозяйки в чемодане и зверски напал на неё

Молодая американка Анна Коларуссо (Anna Colarussoo) из города Лагранджевилл штата Нью-Йорк хотела показать своему бойфренду, с каким огромным чемоданом она ездила в отпуск. Для этого девушка, чей рост всего 153 сантиметра, включила камеру на телефоне и целиком залезла в чемодан, который оказался действительно очень большим. Но в тот момент, когда Анна вылезала обратно, в комнату зашёл один из её котов по кличке Сэм и перепугался до смерти, когда увидел, как из сумки появляется лохматое существо. И тогда в животное как будто вселился демон, кот бросился на хозяйку и начал царапать её до крови, снова и снова. Осторожно, впечатлительным лучше не смотреть!

Оправившись от нападения, Анна опубликовала видео на своей странице в Твиттер, где оно быстро стало вирусным, набрав за несколько дней почти 6,5 миллионов просмотров. Позже девушка опубликовала фотографии своего лица и ног, получивших серьёзные повреждения от острых кошачьих когтей и буквально ужаснула подписчиков.

Некоторые люди в комментариях всерьёз обеспокоились происходящим и предположили, что такая агрессивная кошка нуждается в осмотре специалиста.

Вам нужно или избавиться от кота или срочно отвести его к ветеринару, он слишком агрессивный, это ненормально для домашнего кота!

Другие призвали девушку избавиться не только от злого кота, но и от некого Джея, которого она звала на помощь, но он так и не пришёл. Самые внимательные отдали должное поведению второго кота Анны, который, по их мнению, пришёл защитить хозяйку и пытался отбить её от собрата-агрессора.

А циники-оптимисты попытались шутить на эту тему, предлагали вызвать коту экзорциста и даже придумали несколько мемов.

Это твой кот?

Моя мама

Моя бабушка, пытающаяся защитить меня, когда мама на меня ругается

Я

К слову, в комментариях высказывались предположения, что хозяева жестоко обращаются с животными, поэтому питомцы проявляют агрессию. Пострадавшей Анне даже пришлось оправдываться перед подписчиками:

Окей, нужно всё прояснить. Я никогда не стала бы бить или пинать животных за то, что они ведут себя как животные. Сэм просто напугался и почувствовал угрозу. До этого он никогда не нападал на меня за исключением пары лёгких укусов. Мой кот в полном порядке и ведёт себя нормально. Он живёт у меня уже семь лет. Я хорошо забочусь о моих кошках, они никогда не подвергались жестокому обращению. А ещё я думаю, что неплохо вышла из этой ситуации :) P. S. Парень, которого я зову на видео, мой брат Джей Ди))

В доказательство своих слов американка позже опубликовала трогательную фотографию, где она гладит Сэма и пояснила, что не могла на него долго злиться и той же ночью спала вместе с котиком в одной кровати.

Коты — ещё те разбойники, которые могут напасть на кого угодно. Так, «Ридус» писал, как один суровый котик запугал целого медведя и заставил того спасаться бегством на дереве.

Другой кот побил енота за попытку проникнуть в дом. И вряд ли у полосатого возникнет желание попытаться ещё раз.

А один хаски с тонкой душевной организацией пытался спрятаться от злого кота под столом, чем очень рассмешил интернет-сообщество.