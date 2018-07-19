Под Ростовом водитель маршрутки изнасиловал пассажирку во время рейса

В Ростовской области задержали водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки.

По версии следствия, в воскресенье, 5 мая, находясь в салоне автомобиля, 38-летний житель Ростова-на-Дону применил физическую силу и изнасиловал 23-летнюю жительницу того же города.

Преступление произошло в Аксайском районе области.

В настоящее время водитель задержан и по решению суда заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.