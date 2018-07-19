найти ×
   
  • USD -0.12
    65.22
  • EUR -0.03
    73.08
СохранитьСохранено0
×

00204

Под Ростовом водитель маршрутки изнасиловал пассажирку во время рейса

Small default

© hirdseconds.org

В Ростовской области задержали водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки.

По версии следствия, в воскресенье, 5 мая, находясь в салоне автомобиля, 38-летний житель Ростова-на-Дону применил физическую силу и изнасиловал 23-летнюю жительницу того же города.

Преступление произошло в Аксайском районе области.

В настоящее время водитель задержан и по решению суда заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30615203читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806588читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4239047читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202521читать позжечитаю позже