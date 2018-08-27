В американском штате частично запретили аборты

Закон, запрещающий делать аборт после того, как стало слышно сердцебиение плода, подписал губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп, сообщает телеканал Fox News.

Джорджия — это штат, который ценит жизнь. Мы защищаем тех, кто не может говорить сам, — заявил губернатор перед подписанием закона, называемого LIFE (Living Infants Fairness and Equality).

Отмечается, что принятый закон не распространяется на ситуации, когда речь идет об изнасиловании, инцесте или угрозе жизни будущей матери.

Тем не менее эксперты считают, что сердцебиение зародыша может быть обнаружено уже на пятой или шестой неделе развития плода, когда женщины могут даже не подозревать о своей беременности.

Инициатива Кемпа ранее вызвала протесты как в самом штате, так и по всей стране.

Так, в апреле актриса Алисса Милано явилась в офис губернатора, чтобы вручить ему письмо 50 известных деятелей киноиндустрии, заявивших о бойкоте штата в случае подписания закона.

Ранее так называемый закон о сердцебиении был принят в американских штатах Кентукки, Миссисипи и Огайо.