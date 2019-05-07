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Кириллу Вышинскому продлили арест

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© Zuma\TASS

Суд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

По словам юриста, срок содержания под стражей продлен российскому журналисту до 22 июля.

Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали, — приводит агентство слова адвоката.

Как сообщал «Ридус», две недели назад российские журналисты написали письмо новоизбранному украинскому главе Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать освобождению главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан украинскими силовиками 15 мая 2018 года. В тот же день в редакции информационного агентства прошли обыски. Херсонский городской суд арестовал журналиста сроком на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В дальнейшем его арест неоднократно продлевался. В частности, в конце марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая.

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