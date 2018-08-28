Жителям взорвавшегося в Магнитогорске дома начислили пени за услуги ЖКХ

В Магнитогорске жители дома по проспекту Карла Маркса, 164, пострадавшего от взрыва в минувшем декабре, неожиданно для себя получили платежки за услуги ЖКХ. Кроме того, коммунальные предприятия уже успели начислить пени за просрочку обязательств, передает издание «СНЕГ.TV».



Несмотря на то, что во многих квартирах пострадавшего дома до сих пор нет газа и горячей воды, а в подъездах не работают лифты, все эти блага были включены в счет.

После того, как местная общественность возмутилась появлением сомнительных платежек, пообщаться с жильцами прибыли представители местных коммунальных предприятий и чиновники.

Заместитель начальника управления ЖКХ Магнитогорска Евгений Слепов объяснил жильцам, что счета за воду газ и лифты будут пересмотрены, однако, поскольку дом все еще находится в эксплуатации, оплачивать содержание и ремонт объекта коллективной собственности необходимо.



Люди имеют право прибыть сюда и проживать здесь. Часть жильцов отказываются по тем или иным причинам проживать здесь, но тем не менее они являются собственниками данного имущества, помимо квартир, находящихся в их собственности, они являются собственниками общего имущества многоквартирного дома. Данное общее имущество необходимо обслуживать, — заявил Слепов во время встречи с жителями полуразрушенного здания.

Напомним, взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса прогремел в ночь на 31 декабря 2018 года. В результате инцидента и последовавшего за ним обрушения части здания погибли 39 человек.

В середине января Владимир Путин распорядился полностью расселить пострадавший дом.