На юге Москвы столкнулись три автомобиля, есть жертвы
- 06 мая 2019, 22:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На юге столицы столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 45, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, находившийся в салоне Volkswagen Polo.
В настоящее время на месте сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства ДТП, отмечает РЕН ТВ.
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