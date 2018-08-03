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На юге Москвы столкнулись три автомобиля, есть жертвы

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© youtube.com

На юге столицы столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 45, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, находившийся в салоне Volkswagen Polo.

В настоящее время на месте сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства ДТП, отмечает РЕН ТВ.

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