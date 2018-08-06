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В Эстонии солдат НАТО залез с гранатометом на памятник советским воинам

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© pixabay.com

Военнослужащий одной из стран НАТО в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник павшим советским солдатам, сообщает портал «Sputnik Эстония» со ссылкой на депутата местного городского собрания Олега Култаева.

По его словам, инцидент произошел во время учений во время масштабных учений альянса Kevadtorm-2019 («Весенний шторм-2019»), которые начались 29 апреля и продолжатся до 17 мая.

В маневрах, которые проходят в основном на северо-востоке республики недалеко от границы с Россией, принимают участие более 9 тысяч военнослужащих из Эстонии, других стран НАТО и государств-партнеров альянса.

Местные жители сочли выходку солдата НАТО провокацией и вызвали наряд полиции.

Прибывшие на место полицейские спустили военного на землю. По их словам, его действия можно считать наказуемым проступком.

Издание отмечает, что пока нет информации, армию какой из стран НАТО представляет нарушитель общественного порядка.

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