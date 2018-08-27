10+ уморительных собак, которых ужалила пчела

Мы любим верных четвероногих друзей иногда сильнее, чем человеческих собратьев. Активные, умные, преданные, жизнерадостные собаки делают жизнь людей веселее. Но неуёмное любопытство, порой, играет с пёсиками злую шутку. В поисках приключений хорошие мальчики могут засунут свою любознательную морду в пчелиный улей, а эти насекомые ой как не любят чужаков в своём доме.

Собрали для вас уморительные фотографии собак, которых ужалила пчела. И прежде чем вы скажете, что неэтично смеяться над опухшими животными, смеем вас заверить, что каждый герой из этой подборки был сразу же отправлен к ветеринару и получил своевременную помощь. А фоточки остались и смотреть на них без смеха просто невозможно.

1. «Пухлый Винер не стыдится своего решения. На самом деле, он может и вас съесть»

2. «Эта история о том, как моя собака решила съесть пчелу»

3. «Бедный Декстер»

4. «Хороший мальчик потерпел поражение от пчелиного улья»

5. «Собака моих друзей съела пчелу»

6. «Ужаленная осой собака похожа на Гонзо»

7. «Наша голди Рози наступила на осу»

8. «Пчелиные укусы — это невесело. Зато они могут превратить вашу обычную собаку в пушистую дыню!»

9. «Сиба-Ину после встречи с пчёлами»

10. «Съел пчелу. Теперь похож на ламантина»

11. «Здравствуйте, так выглядит пёс, который сожрал полосатую муху»

12. «Рокки съел пчелу, чтобы отпраздновать национальный день собаки»

13. «После укусов пчёл мой щенок похож на Мистера картофельная голова»

14. «Мою собаку ужалили в голову. Теперь у неё хитрый прищуренный глаз»

15. «Он попытался съесть пчелу, а будучи умным псом, сразу же попробовал снова»

16. «Щенок моей сестры съел пчелу»

17. «Моего хаски ужалила пчела. Как будто раньше он выглядел недостаточно сердитым»

18. «Съев пчелу, моя бедная девочка стала похожа на белку»

19. «Встречайте Ру и его толстую голову, похожую на воздушный шар»

20. «Повторяйте за мной: Никогда. Не. Ешьте. Пчёл»

21. «Моего восьмимесячного щенка-боксёра Дюка вчера ужалила оса. Он был похож на собаку из мультфильма»

22. «Зоя съела осу»

23. «Моя собака решила подраться с пчёлами»

24. «Полосатые мухи: 1. Хороший мальчик: 0»

25. «Мой супер-опухший бостон-терьер»

А ваша собака когда-нибудь пыталась съесть пчелу? Расскажите, что из этого вышло!