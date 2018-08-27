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Жительницу Йошкар-Олы назвали самой красивой замужней женщиной РФ

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© vk.com

Победительницей конкурса красоты «Миссис Хрустальная корона России — 2019» стала жительница Йошкар-Олы Ольга Попова.

© vk.com

Российская часть конкурса «Миссис и леди Хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная 2019» состоялась в Москве 1−5 мая, за победу в которой боролись 20 красавиц из разных уголков России.

© vk.com

Ольга Попова — предпринимательница и мать двоих детей. Кроме главного приза, она получила еще два титула: «Миссис национальный костюм» и «Миссис бизнес-леди».

Теперь она будет представлять нашу страну на следующем этапе конкурса — в Европе.

В прошлом году победительницей российской части конкурса стала Елена Ермакова из Сургута.

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