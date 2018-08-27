Жительницу Йошкар-Олы назвали самой красивой замужней женщиной РФ
- 06 мая 2019, 17:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Победительницей конкурса красоты «Миссис Хрустальная корона России — 2019» стала жительница Йошкар-Олы Ольга Попова.
Российская часть конкурса «Миссис и леди Хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная 2019» состоялась в Москве 1−5 мая, за победу в которой боролись 20 красавиц из разных уголков России.
Ольга Попова — предпринимательница и мать двоих детей. Кроме главного приза, она получила еще два титула: «Миссис национальный костюм» и «Миссис бизнес-леди».
Теперь она будет представлять нашу страну на следующем этапе конкурса — в Европе.
В прошлом году победительницей российской части конкурса стала Елена Ермакова из Сургута.
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