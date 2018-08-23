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Астрономы выяснили причину необычной вспышки во время затмения Луны

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  • 06 мая 2019, 12:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские ученые проанализировали спутниковые данные, в которых содержится информация о лунном затмении, которое могли наблюдать жители Северной и Южной Америки, а также Западной Европы, 21 января 2019 года.

Отмечается, что во время затмения произошла яркая вспышка, которую предварительно трактовали как падение метеорита на Луну. Сейчас информация подтвердилась, и астрономы рассказали о случившемся в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Напомним, что лунное затмение происходит, когда Луна полностью уходит в тень Земли. Луна становится красной в результате рассеяния солнечного света в земной атмосфере. Эти события регулярно можно наблюдать в течение года.

Авторы исследования отмечают, что не ожидали от январского затмения ничего необычного. Но в 04:41 по Гринвичу, как раз когда лунную поверхность полностью закрыла тень Земли, астрономы-любители, наблюдавшие за затмением в телескопы, увидели вспышку света на спутнике.

Согласно многочисленным сообщениям очевидцев, вспышка была достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть даже невооруженным глазом.

Известно, что у Луны нет атмосферы, поэтому ее поверхность не защищена от падения различных космических тел. Поскольку эти удары происходят с огромной скоростью, породы мгновенно испаряются в месте удара, поднимая столб частиц разного размера.

Свет от Солнца рассеивается на этих частицах, поэтому с Земли мы можем видеть эти «вспышки».

21 января видеозапись с телескопа MIDAS зафиксировала момент удара. Вспышка после падения длилась 0,28 секунды. И это первый случай, когда ученым удалось снять вспышку от падения метеорита на Луну во время полного затмения.

Астрономы пришли к выводу, что врезавшийся в лунную поверхность метеорит имел массу около 45 килограммов, а его размер в поперечнике составлял от 30 до 60 сантиметров. Из-за большой скорости, на которой метеорит врезался в поверхность Луны, мы могли наблюдать эту вспышку даже в любительские телескопы.

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