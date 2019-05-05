Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Число жертв инцидента с возгоранием самолета в столичном аэропорту Шереметьево увеличилось до 13 человек. Такую цифру называют информационные агентства, ссылаясь на данные медицинских служб, работающих на месте трагедии.

По предварительным данным, в результате пожара на борту лайнера компании «Аэрофлот», выполнявшего рейс по маршруту Москва — Мурманск, пострадали 6 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Количество жертв и пострадавших в результате инцидента может возрасти в ближайшие часы. Спасатели продолжают обследовать уничтоженную огнем хвостовую часть самолета.

Тем временем аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме. Воздушные суда обслуживает только одна взлетно-посадочная полоса. Значительная часть рейсов отменена.

Пассажиры, ожидающие вылета, массово сдают билеты. В залах аэровокзала наблюдается повышенное скопление народу.