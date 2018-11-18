Сломавшей лодыжку пенсионерке пришлось ползти до дома 12 километров

В Омской области 56-летней жительнице местного села Радищево пришлось преодолеть 12-километровый путь до дому ползком.

Неприятный инцидент приключился по дороге из соседней деревни Новотроицк, передает паблик Mash. Направляясь по размытой от весенних осадков и таяния снега проселочной дороге, женщина оступилась и упала, получив сразу два перелома лодыжки.

Из-за позднего времени (соседнее село пострадавшая покинула после 7 часов вечера) по пути ей не встретилось пешеходов и автомобилей. Отчаявшись дождаться помощи, женщина решила добираться до дома ползком.

Назад шла, хотела перепрыгнуть промоину. Земля обвалилась, и я упала… Ползла всю ноченьку по грязи, приползла домой в 7 часов утра, — рассказала о своем происшествии пострадавшая.

Утром обратившие внимание на печальное состояние соседки местные жители вызвали скорую.

Прибывшие в Радищево врачи зафиксировали у пострадавшей перелом и множественные мозоли. Ближайшие несколько месяцев женщине предстоит провести в гипсе.

Напомним, в прошлом году в похожей ситуации оказалась мордовская пенсионерка, решившая посетить местную больницу. Из-за неработающего лифта женщине с переломом ноги пришлось подниматься по лестнице ползком.