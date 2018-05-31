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СК изучит обнаруженное под Новгородом массовое захоронение жертв ВОВ

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Специалисты Следственного комитета изучают место захоронения жертв немецко-фашистских оккупантов, обнаруженное близ деревни Жестяная Горка в Новгородской области. По данным представителей СК, в этом районе могут находиться останки примерно трех тысяч местных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны, передает РЕН ТВ.

Во время осмотра места происшествия из ямы при раскопках специалисты извлекли пять скелетированных трупов. У троих из них заметны, предположительно, огнестрельные ранения головы, — заявили в Следственном комитете.

Кроме того, следователи обнаружили останки одежды погибших, а также гильзы от иностранного автоматического оружия, сообщает kp.ru.

По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут оставаться останки свыше трех тысяч советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казненные оккупантами в 1941—1943 годах, — уточнили в СК.

В данный момент специалисты проводят экспертизы, которые позволят установить возраст и пол обнаруженных жертв. Параллельно с этим ведется архивная работа.

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