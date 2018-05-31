В первом квартале 2019 года россияне накупили иномарок на 500 млрд рублей

В период с января по март 2019 года россияне потратили на покупку иномарок свыше 500 млрд рублей, сообщает «Автостат».

Всего в России было продано 284 тыс. новых легковых иномарок, а на их приобретение ушло 503 млрд рублей.

Первое место по объемам продаж заняла корейская Kia. Машины этой марки обошлись россиянам в 70 млрд рублей.

На второй строчке расположилась японская Toyota (55 млрд рублей), а тройку лидеров замкнул еще один «кореец» — Hyundai (50 млрд рублей).

В топ-5 также вошли знаменитые немецкие бренды Mercedes-Benz и BMW. На приобретение автомобилей этих марок жители России потратили 43 и 38 млрд рублей соответственно.

Как отмечает издание, на долю пяти вышеперечисленных брендов пришлось более половины (51%) всей суммы, которую россияне заплатили за иномарки в январе-марте нынешнего года.