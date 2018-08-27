Вандалы осквернили могилу героя ВОВ на Кунцевском кладбище в Москве

На Кунцевском кладбище в Москве неизвестные осквернили могилу генерал-полковника авиации Александра Медведева, награжденного звездой Героя Советского Союза за борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В ночь на субботу, 4 мая, на установленном на могиле надгробии были обнаружены повреждения.

«От памятника летчику отломали две бронзовые розы», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

При этом в пресс-службе столичного главка МВД РФ агентству заявили, что не располагают сведениями об этом происшествии.

Во время войны Александр Медведев лично сбил пять вражеских самолетов и еще 13 — в составе экипажа своего самолета. После окончания войны он дослужился до первого заместителя начальника Генштаба.