Велосипедистам запретили ездить по набережной Камы в Перми
- 04 мая 2019, 15:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Перми решили запретить велосипедное движение по набережной реки Камы.
Нарушителям грозит штраф в размере 800 рублей.
Как сообщает телекомпания VETTA, в городской Госавтоинспекции этот запрет объяснили тем, что передвигаться на каком-либо транспорте по набережной на левом берегу Камы нельзя, поскольку она предназначена исключительно для пеших прогулок.
В декабре 2018 года правительство РФ внесло в правила дорожного движения понятие «Велосипедная зона». Это нововведение призвано обеспечить приоритет для велосипедистов «на так называемых спокойных улицах».
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