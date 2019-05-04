Найден самый эффективный способ остановить распространение ВИЧ

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели масштабное исследование, в ходе которого подтвердилось, что антиретровирусная терапия полностью подавляет передачу ВИЧ.

Отмечается, что в исследовании ученых приняли участие около 1000 гомосексуальных пар, где один из партнеров являлся носителем ВИЧ, но принимал антиретровирусные препараты. Партнеры могли вести половую жизнь, не заражая здорового партнера ВИЧ.

Исследование длилось 8 лет, и за это время не было зафиксировано ни одного случая передачи вируса между участниками эксперимента. 15 мужчин заразились в результате незащищенного секса с лицами, которые не проходили антиретровирусную терапию.

Результаты нашего исследования дают исчерпывающее доказательство того, что для гомосексуальных мужчин риск передачи ВИЧ при антиретровирусной терапии равен нулю, — заявили авторы исследования.

Эти результаты были известны и ранее, но специалисты решили провести дополнительные исследования, чтобы убедиться в эффективности метода.

Согласно статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году в мире насчитывалось около 40 миллионов носителей ВИЧ. Чуть больше половины из них (21,7 млн) проходили антиретровирусную терапию.

Обновленная статистика, опубликованная в апреле этого года показала, что в конце 2018 года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.

Наиболее пораженными вирусом регионами исследователи признали Кемеровскую, Иркутскую, Свердловскую, Самарскую и Оренбургскую области.