Где смотреть метеорный поток Аквариды в ночь с 5 на 6 мая

Астрономы рассказали, что в ночь с 5 на 6 мая в южных регионах России можно будет наблюдать метеорный поток Майские Аквариды. В народе такое явление многие называют «звездопадом».

Ученые уверены, что в этот раз всем удастся полюбоваться таким явлением, так как благодаря новолунию ночное небо будет достаточно освещено.

Увидеть звездопад может каждый, даже не имея при себе специальных инструментов, уверены специалисты.

Майские Аквариды появляются из-за знаменитой кометы Галлея. Земля пересекает ее орбиту дважды — в мае с ней связан метеорный поток эта-Аквариды, а в октябре — Ориониды. Максимум интенсивности Акварид приходится на ночь с 5 на 6 мая.



Лучше всего в России наблюдать метеорный поток Аквариды в южных регионах — в Крыму и на Северном Кавказе — прежде всего из-за широты местности. Это также определяет, что в этих широтах будут видны в основном очень длинные метеоры потока.



Особенностью Майских Акварид является огромная скорость метеоров. Дело в том, что сейчас метеорные частицы потока движутся навстречу Земле, таким образом, взаимная скорость частиц метеорного потока и Земли в ее движении вокруг Солнца складываются.

Согласно данным астрономов, скорость таких метеорных частиц потока относительно Земли составляет около 66 километров в секунду или более 237 тысяч километров в час.

Благодаря такой скорость частицы врезаются в атмосферу, образуя яркие вспышки. В этот раз ожидается до 40 метеоров в час.

5 мая в 1:46 по московскому времени наступит новолуние. Это значит, что в ночи максимума потока спутник Земли вообще не будет мешать наблюдениям.

Астрономы советуют наблюдать Майские Аквариды расположившись так, чтобы смотреть на восточную часть небосвода. Лучше всего уехать из города, чтобы не было городской засветки. Непременным условием для наблюдений является ясное и безоблачное небо.