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СМИ: основатель Lingualeo убил родную сестру

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© visualhunt.com

Основатель образовательной платформы для изучения и практики иностранного языка Lingualeo Айнур Абдулнасыров убил родную сестру Эльвиру, сообщает Mash.

По данным паблика, накануне Абдулнасыров нанес своей сестре по меньшей мере восемь ножевых ранений в шею.

В результате девушка умерла в родительском доме в башкирском селе Дюртюли. Тело дочери обнаружила ее мать.

Как пишет Mash, Абдулнасыров задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следственные органы пока не подтвердили официально эту информацию.

В сообщении паблика также отмечается, что брат и сестра Абдулнасыровы долгие годы конфликтовали. Причем Эльвира состояла на учете у психиатра и постоянно разговаривала сама с собой. В свою очередь Айнур не наблюдался у врачей, но однажды проходил лечение у психиатра в Казани.

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