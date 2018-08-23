Попытка побить мировой рекорд привела призера Олимпиады на больничную койку
- 02 мая 2019, 21:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При попытке установить новый мировой рекорд французский лыжник-фристайлер Кевин Роллан получил серьезные травмы.
Инцидент произошел 30 апреля. Спортсмен пытался побить рекорд в дисциплине квотер-пайп, сообщает Le Dauphine Libere.
По данным издания, у 29-летнего Роллана диагностировано несколько переломов, включая перелом костей таза.
Сейчас он находится в стабильном тяжелом состоянии.
Роллан занял третье место на Олимпиаде-2014 в Сочи в дисциплине хаф-пайп. Кроме того, он неоднократно становился призером чемпионатов мира. На его счету одна золотая, одна бронзовая и две серебряных медали.
Войти через социальные сети: