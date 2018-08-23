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Попытка побить мировой рекорд привела призера Олимпиады на больничную койку

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Сергей Бобылев/ТАСС

При попытке установить новый мировой рекорд французский лыжник-фристайлер Кевин Роллан получил серьезные травмы.

Инцидент произошел 30 апреля. Спортсмен пытался побить рекорд в дисциплине квотер-пайп, сообщает Le Dauphine Libere.

По данным издания, у 29-летнего Роллана диагностировано несколько переломов, включая перелом костей таза.

Сейчас он находится в стабильном тяжелом состоянии.

Роллан занял третье место на Олимпиаде-2014 в Сочи в дисциплине хаф-пайп. Кроме того, он неоднократно становился призером чемпионатов мира. На его счету одна золотая, одна бронзовая и две серебряных медали.

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