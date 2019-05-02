В Шереметьево ассенизаторская машина врезалась в «Боинг»

Автомобиль-ассенизатор столкнулся в аэропорту Шереметьево с «Боингом» авиакомпании Nordwind Airlines.

По информации, имеющейся у паблика 112, в момент аварии на борту самолета пассажиров не было.

В сообщении уточняется, что пострадал водитель машины, который, по предварительным данным, либо уснул за рулем, либо потерял сознание.

В настоящее время лайнер осматривают специалисты. Им предстоит установить серьезность причиненных самолету повреждений.

По данным РЕН ТВ, сильно повреждена передняя часть автомобиля, полностью разбито лобовое стекло. Также очевидны и повреждения «Боинга», который был помят автомобилем сбоку.