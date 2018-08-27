Останки денисовского человека впервые нашли вне Денисовой пещеры
- 02 мая 2019, 11:09
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная группа ученых впервые обнаружила останки денисовского человека вне Денисовой пещеры. Интересно, что останки находились даже не в Алтайском крае, а на Тибетском плато в центральной части Китая.
Челюсть с двумя зубами принадлежит человеку, жившему 160 тысяч лет назад. Проведенный анализ показал, что останки точно принадлежат диносовскому человеку.
Напомним, что денисовский человек жил на территории Азии и около 50 тысяч лет назад вымер. До недавнего времени останки этих людей находили только в Денисовой пещере в Алтайском крае.
К сожалению, сохранившие останки были небогаты и принадлежали разным людям. Ученым были известны останки лишь четырех денисовцев: фаланга пальца «женщины Х» и коренные зубы еще трех человек (девочки 10—12 лет, мужчины и женщины).
А в 2016 году во время сезонных раскопок археологи обнаружили останки пятого денисовца — два соединенных друг с другом фрагмента левой теменной кости размерами 5×8 сантиметров.
Найденную недавно челюсть удалось отнести в денисовскому человеку благодаря морфологическому анализу зубов.
Ученые подчеркивают, что останки с Тибетского плато стали не только первыми останками денисовцев не из Денисовой пещеры, но и древнейшим доказательством присутствия человека в Тибете. До этого здесь находили только кости людей современного типа, живших 30−40 тысяч лет назад.
О жизни денисовцев известно немного. Например, ученые знают, что денисовские люди из разных популяций скрещивались с людьми современного типа из Азии, Австралии и Меланезии.
Современные жители Тибета унаследовали от «людей из Денисовой пещеры» устойчивость к гипоксии, а инуиты — способность лучше переносить холод. Теперь же ученые подтвердили присутствие денисовского человека на Тибетском плато.
Датировать останки специалисты смогли благодаря образовавшейся на челюсти карбонатной породы. Ураново-ториевое датирование показало даты 155, 163 и 164 тысячи лет, из чего ученые сделали вывод, что денисовский человек жил примерно 160 тысяч лет назад.
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